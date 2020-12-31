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عاجل.. نقل وائل الإبراشي إلى المستشفى لسوء حالته

مصادر: شعر بنقص في الأكسجين.. وحالته مستقرة

كتب:

مريم الخطري وأحمد حسين صوان
07:14 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، إلى المستشفى أمس، بعد سوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنه شعر أمس، بنقص في الأكسجين، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وقالت المصادر إن وائل الإبراشي دخل أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الإعلامي مستقرة.

 

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