عاجل.. نقل وائل الإبراشي إلى المستشفى لسوء حالته

قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، إلى المستشفى أمس، بعد سوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنه شعر أمس، بنقص في الأكسجين، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وقالت المصادر إن وائل الإبراشي دخل أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الإعلامي مستقرة.