عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس «كورونا»، حسبما كشفت فاطمة قنديل، رئيس تحرير برنامجه «التاسعة»، عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت "قنديل": «إصابة وائل الإبراشي بكورونا، الأب والأستاذ وصاحب الفضل عليا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يا رب».

وأكدت مصادر طبية إصابة الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كان "الإبراشي" قد ظهر، في حلقة أمس الأربعاء، وهو يسعل عدة مرات، وأعلن الإبراشي اعتذاره عن عدم تقديم حلقة «التاسعة»، اليوم الخميس، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.