وائل الإبراشي: كورونا غدارة وعلينا منع التجمعات نهائيا

كشف الإعلامي وائل الإبراشي عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا «الحمد لله على كل شيء، والحاجة المهمة ولازم أي حد يحس بأي حاجة في البداية لازم تعمل تحليل، والإنفلونزا خدها على أنها كورونا، ودة اللي حصل معايا وأول لما حسيت بكحة وبعض الأعراض عملت التحليل، ولو مكنتش عملت التحليل دة كنت ممكن أنقل العدوى للإعلامية نجوى إبراهيم اللي كانت هتيجي معايا في حلقة يوم الخميس».

وأضاف «الإبراشي»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرذاذ الذي يخرج من الفم «قاتل»، ومعظم الاصابات من الرذاذ وليس من اللمس، مضيفا أن الفيروس غدار «يوم ألاقي نفسي كويس ويوم ألاقي فجأة فيه سخونية ونقص في الأكسجين»، لافتا إلى أن الاعراض التي أصيب بها عبارة عن سعال متواصل وارتفاع في درجة الحرارة نسبيا فقط.

وأشار، إلى أن المريض بالفيروس يدخل في معركة فعلية معه، حيث يلتهم الرئتين، لافتا إلى أنه معزول في المنزل ولا يوجد إصابات لعائلته: «شوفوا عدد الإصابات في المهن بتاعتنا مهن الكاميرا سواء في الفن أو الإعلام، المهن دي بتفرض علينا حضور تجمعات كتير، عشان كدة التجمعات لازم نوقفها نهائيا، ولا أعفي نفسي من المسئولية، وحضرت تجمعين وكنت لابس كمامة، بس كنت بقلعها لما حد بيتصور معايا، الواحد ممكن يصحى الصبح يلاقي نفسه مصاب فلازم كل واحد ياخد من نفسه».