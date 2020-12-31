الجامعة البريطانية تخفض حضور «الأساتذة» ليومين بعد قرار الرئيس

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، التزامها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بأجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، على أن تستمر الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل إعتبارا من الثانى من يناير.

وعقب قرار الرئيس أصدر الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عدة قرارات، منها، تخفيض حضور عدد العاملين بالجامعة يومياً من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين لتكون ٣٠٪؜، على أن يتم حضور كل فرد منهم يومان في الأسبوع وذلم من السبت ٢ يناير وحتى إشعار آخر.

كما تضمنت قرارات رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بأن تكون الدراسة إعتباراً من نفس التاريخ من خلال الإنترنت بنظام الـ «Online» حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري، فضلاً عن جدولة الإمتحانات والتي سيتم إستئنافها عقب أحازة نصف العام.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم الخميس بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.

وكان المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلي للجامعات، وذلك في الاجتماع الاستثنائي، ظهر اليوم، عبر تقنية الفديوكونفرانس ، اقر الموافقة على قرارت مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة بالجامعات بدءا من السبت المقبل وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، وكذلك تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد اجازة منتصف العام الدراسي.

ووجه المجلس الأعلي للجامعات، بضرورة تشكيل لجنة من الاعلى للجامعات، تتولى متابعة تنفيذ القرارات والرد على استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، ووكذلك تذليل العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارا، فضلا عن وقف وتعليق الأنشطة والمؤتمرات .