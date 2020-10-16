صور.. فودة يشارك في مراسم تأبين محمد فريد خميس بمقر الجامعة البريطانية

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مراسم تأبين رجل الصناعة والوطنية محمد فريد خميس، بمقر الجامعة البريطانية بالقاهرة وقدم واجب العزاء للأسرة الكريمة.

وألقى محافظ جنوب سيناء، كلمة نيابة عن المحافظين، تطرق خلالها لأعمال الراحل الخيرية التي قدمها لمواطني محافظة جنوب سيناء، منها المنح الدراسية، ودعم المحافظة في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية، وتمنى له الرحمة والمغفرة.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، إن رجل الصناعة والوطنية محمد فريد خميس، كان حريصًا على إمداد المحافظة بشتلات النخيل بالمجان، إضافة إلى مساهماته الخيرية العديدة.