الجامعة البريطانية تستضيف المؤتمر العام للأكاديمية الأفريقية للعلوم

تستضيف الجامعة البريطانية في مصر، بمقرها في مدينة الشروق، المؤتمر العام للأكاديمية الأفريقية للعلوم، لمناقشة مستقبل البحث العلمي في القارة السمراء وربطه بسوق العمل مع الاستفادة القصوى من الثروات الأفريقية، وذلك برعاية فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وحضور كبار رجال العلم والبحث العلمي في مصر وأفريقيا.

ولأول مرة تعقد الأكاديمية الأفريقية للعلوم مؤتمرها العام في مصر، الذي تقام فاعلياته على مدار 3 أيام بالجامعة البريطانية في مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، وذلك بنظام الهجين.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن المؤتمر العام للأكاديمية الأفريقية للعلوم يُعقد كل عام، ولأول مرة تستضيفه مصر من خلال الجامعة البريطانية، وذلك منذ تأسيس الأكاديمية في ثمانيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد أحد أكبر الاجتماعات لكبار أعضاء هيئات التدريس والبحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي في أفريقيا، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا بوجه خاص.

ومن جهته، قال الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية، ورئيس المؤتمر: "سوف يتم عقد المؤتمر على مدار 3 أيام بنظام الهجين، نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم، جراء أزمة فيروس كورونا 9-COVID".

وأضاف "بهي الدين": "تتضمن فعاليات وأعمال المؤتمر، الحديث ومناقشة البحث العلمي في الدولة المضيفة وما توصلت إليه نتائج داعمة لخطط التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية فيها بشكل خاص، وفي قارة أفريقيا بوجه عام".

وأوضح "بهي الدين" أنه تم اختيار 3 علماء من الجامعة البريطانية في مصر للحديث عما وصل إليه البحث العلمي من نتائج خلال الفترة الماضية، وهم الدكتور تامر عادل، الذي سوف يتحدث عن دور واحة العلوم بالجامعة البريطانية في دعم سبل البحث العلمي، والدكتورة أمل قصري والتي سوف تناقش سبل تعاون مركز النانوتكنولوجي التابع للجامعة البريطانية مع دول القارة الأفريقية، وأخيراً الدكتورة رانيا خليل للحديث عن علوم الآداب والإنسانيات.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الأفريقية للعلوم هي منظمة تهتم بالعلوم والعلماء في مختلف المجالات العلمية على مستوى نطاق أفريقيا، وتأسست عام 1985 وتعمل على تكريم العلماء الأفارقة الذين أصبحوا ذوي شهرة عالمية، من خلال جهودهم في مجالات تخصصهم، إضافة إلى تشجيع وتطوير العلوم وقاعدة البحوث والتكنولوجيا في جميع أنحاء القارة، كما تضم أيضاً أهم الشخصيات العلمية التي لها باع في مجال العلوم والدراسات والبحوث في قارة أفريقيا.