تفاصيل أبرز 9 وظائف من المنزل بحوافز تصل لـ10 آلاف جنيه لحديثي التخرج

في ظل تشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد ومن بينها تقليل نسب الحضور بالمؤسسات وغيرها، قد يبحث البعض عن فرص عمل من المنزل، ولذا طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عدد من الوظائف للعمل عن بعد .

وظائف للعمل من المنزل

مسئولة مبيعات داخلية

اسم الشركة: كاريزما.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎15 سنة خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 10000 جنيه.

مسؤولة خدمة عملاء

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل أبو قير - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

مندوب تسويق

اسم الشركة: دراجو لخدمات الأمن والحراسة.

مقر العمل: قويسنا - مدينة السادات - المنوفية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الإعاقة.

مسؤولة خدمة عملاء

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: بنها - القليوبية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

مسؤول تصدير

اسم الشركة: أليكس جرين للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: النوبارية - البحيرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مصمم/ مصممة جرافيك

اسم الشركة: جرين فارمسي.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

تلي سيلز

اسم الشركة: فولسبيد للتجارة والتوريدات.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الإعاقة.

مسؤولة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: البساتين - القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

مسؤولة تلي سيلز

اسم الشركة: كابيتال للاستشارات التأمينية.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 500 - 1200 جنيه.

الحوافز الإضافية: 2000 - 10000 جنيه.