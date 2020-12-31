جلسة لوزير الشباب مع رئيس التنظيم والإدارة لبحث سبل الانتقال للعاصمة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمراجعة دراسة هيكلة الوزارة وتطوير أعمالها وفق الأسس والمعايير التي تتفق والنقل إلى العاصمة الإدارية.

اجتماعات متوالية بين صبحي

وكان الدكتور أشرف صبحي، قد التقى الدكتور صالح الشيخ، في نوفمبر الماضي، بديوان عام الوزارة، لبحث بعض الملفات الهامة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وبحث مسألة الهيكلة التنظيمي في إطار وضع الاستعدادات الأخيرة قبل عملة نقل الموظفين للمقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء السابق، بين الجانبين دراسة الآليات التي سيتم من خلالها هيكلة وزارة الشباب والرياضية بكافة قطاعاتها ، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على خطة «التنظيم والإدارة» التي سيتم بها وضع الهيكل التنظيمي للوزارة، قبل الوصول للشكل النهائي للهيكل، ودراسة آليات، حيث سيتم تنفيذ، خطة الهيكلة من خلال تأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

وأكد صبحي أن خطوات الهيكلة وخضوع العاملين لورش عمل وتدريبات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتكوين هيكل إداري كفء للدولة المصرية الحديثة.