وزير الرياضة يطمئن على تجهيزات صالة العاصمة الإدارية قبل مونديال اليد

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية ، خلال جولته التفقدية، اليوم الأربعاء لرصد توافر كل التجهيزات والمستلزمات المطلوبة بالصالة بعد الانتهاء من إنشائها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.

وتوجه وزير الشباب والرياضة عقب ذلك لتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والتي تتضمن مشروع الصالة المغطاة، وتضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الأوليمبي، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، ومجمع الإسكواش، والمبنى الإداري، وصالات الأنشطة.

واطمأن الوزير على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة ب «استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر»، مشيرا إلى المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع التجهيزات النهائية مع قرب موعد البطولة سعيا لتحقيق التميز في الاستضافة ونجاح التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تحدي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة.

الإجراءات الاحترازية على رأس أولويات الوزارة

كما شدد صبحي على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية على جميع الأنشطة والبطولات الرياضية وفقا للدليل الاسترشادى الصادر من وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا».

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمتابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للطب الرياضي، وتكثيف لجان للرقابة والمتابعة على مراكز الشباب والأندية بالمحافظات المختلفة، توفير مسؤول خاص بكل نادي للتعامل مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وسيتم تدريبهم بالتعاون مع وزارة الصحة مع التأكيد على توفير غرفة إسعافات أولية.