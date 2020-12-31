البرهان للسودانيين: نقف مع صناع الثورة لتحقيق أحلامهم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أن أبواب السلام ستظل مشرعة لتضم جميع السودانيين، متابعا: نؤكد مجددا وقفتنا مع صناع الثورة سعيا لتحقيق أحلامهم، وذلك في كلمة للسودانين بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف البرهان، في كلمته اليوم: السودان يعبر أصعب المسالك مما يستدعي التضامن لحماية أمنه ووحدته، أطالب الجميع بتنفيذ اتفاق السلام التاريخي مع حركات الجنوب، أدعو القياديين الحلو وعبدالواحد للانضمام إلى السلام.

وأكد البرهان أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إنجاز تاريخي.

وفيما يتعلق بسيطرة الجيش السوداني على جميع الأراضي مع الحدود الإثيوبية، أوضح البرهان: ما يحدث على حدود إثيوبيا هو إعادة انتشار للقوات السودانية داخل أراضيها.