ذكرى استقلال السودان: خطاب لـ«البرهان».. والجيش يسيطر على أراضي البلاد

يوجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، خطابا مهما للشعب السوداني، إحياءً للذكرى الـ65 للاستقلال.

ويستعرض رئيس «السيادة» السوداني، تطورات البلاد، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والتنمية.

ويأتي الخطاب المرتقب لـ«البرهان»، بعد يوم من إعلان واشنطن تفعيل «الحصانة السيادية» للسودان رسمياً والافراج عن أموال التعويضات التى تقدر بنحو 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وكذلك يأتي خطاب «البرهان»، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الجيش السوداني، سيطر على كل أراضي البلاد مع استمرار التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان، أن الجيش استعاد 80% من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها مجموعات إثيوبية، وسيطر على قرى تقطنها مليشيات إثيوبيا، مشيرا إلى أنه وصل إلى مواقع تمكنه من تأمين الحدود في «الفشقة الكبرى» و«الفشقة الصغرى»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ونرصد أهم المعلومات عن عيد الاستقلال السوداني، وفقا لما ذكرته وزارة الإعلام السودانية على موقعها الإلكتروني:

- بدأ الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان في 1898، فيما تم تقسيم السودان إلى 7 مديريات، وجد الإنجليز مقاومة سودانية طوال فترة حكمهم.

- نشأ «مؤتمر الخريجين» في بداية الأربعينيات، ثم تطور ليصبح الصوت المعبر عن أمل السودانيين في مواجهة المستعمر البريطاني. وشكل المؤتمر في 1938 كواجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا في السودان.

- استمرت الجهود حتى اجتمع البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955 وأعلن استقلال السودان وطالب دولتي الحكم الثنائي بالاعتراف بالسودان دولة مستقلة.

- رفع العلم السوداني على القصر الجمهوري في 1 يناير 1956 وشارك في الحدث أول رئيس للوزراء السوداني إسماعيل الأزهري، وزعيم المعارضة محمد أحمد المحجوب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

- تعاقبت على السودان بعد الاستقلال عدة حكومات.

- امتدت فترة الحكم الحزبي في السودان من مطلع يناير 1956 إلى نوفمبر 1958 استنادا على دستور 1956، وعلي النظام البريطاني.

- انتهى عهد الحكم الحزبي بقيام انقلاب 17 نوفمبر 1958 حيث تولي الحكم «مجلس عسكري» استمر في الحكم لمدة 6 سنوات تم فيه حل الأحزاب وانتهى الحكم بقيام ثورة أكتوبر 1964.

- نشأت حكومة انتقالية لفترة قصيرة استمرت من عام 1964 إلى عام 1965.

- انتهي الحكم الحزبي في 25 مايو 1969 بقيام انقلاب مايو الذي حمل العقيد جعفر محمد نميري إلى الحكم واستمر نميرى في الحكم حتى عام 1985 حيث انتهى حكمه بقيام انتفاضة أبريل من العام ذاته، وكان نظام الحكم في السودان قائم على الجمهورية الرئاسية.

- بعد انتهاء حكم نميري في أبريل 1985، أعقب ذلك فترة انتقالية لمدة عام، حكم فيها مجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبدالرحمن سوارالذهب حيث جرت انتخابات نتج عنها قيام الجمعية التأسيسية لحكومة يرأسها الصادق المهدي وانتهت الحقبة بقيام ثورة الإنقاذ في 30 يونيو 1989.