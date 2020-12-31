رؤساء هاجمهم كورونا في قصورهم.. ماكرون وتبون وترامب

كورونا لا يخاف من الحرس الرئاسي أو الملكي في أي بلد فهو يتخطاهم ليصيب الرؤساء والملوك والأمراء الذين لا حول لهم ولا قوة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي لا يرى بالعين المجردة ولكنه يفزع الجميع الوزير قبل الغفير، ونرصد في هذا التقرير أبرز الحكام الذين أصيبوا بالفيروس ومن الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد بن تبون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كورونا ليس وصمة عار لكنه وباء خطير أصاب الجميع بالهلع.

ترامب.. رئيس لا يرتدي كمامة

وأعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا كوفيد 19، واشتهر ترامب برغبته عدم ارتداء كمامة ومهاجمة الفيروس الذي كان يصفه بالفيروس الصيني، وحاول ترامب أن يطمئن مواطني بلاده أن هذا الفيروس سيمر بسهولة دون الحاجة إلى ارتداء كمامة لكن كورونا ضرب درسا للجميع بأن من يستهين به سيكون من ضحاياه وبالفعل أصيب ترامب ودخل المستشفى قبل أيام قليلة من بدء حملته الانتخابية وهو الأمر الذي أثر على شعبيته لكن شفي بعدها مع إصراره الدائم على عدم ارتداء الكمامة.

ماكرون.. السعال كشف إصابته

وأعلن قصر الإليزيه إصابة الريس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 ديسمبر الجاري قبل أيام قليلة من إتمام عامه الـ43 واضطر لإجراء حجر صحي في منتجع لالونتيرن الرئاسي القريب من قصر فرسا الشهير.

ولاحظ مسؤول رئاسي بأن الرئيس ماكرون متعب ويكح مما دفعه لإجراء مسحة له ولزوجته التي ثبت سلبية مسحتها، وألغى ماكرون على إثر إصابته سفره إلى لبنان، وأثار ماكرون الذعر لدى القادة الأوروبيين ومن بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذين التقوا به فقاموا بإجراء مسحات لهم وجميعهم لم يصاب.

تبون.. الرئيس الجزائري يعالج في ألمانيا

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها في نوفمبر الماضي إصابة الرئيس عبدالمجيد تبون بكورونا ونقله إلى مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين وقالت الرئاسة في بيانها، إن الفريق الطبي يطمئن بأن الرئيس الجزائري يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

إصابة ولي عهد بريطانيا بكورونا

وأفصحت لندن عن إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي وعانى من أعراض خفيفة بفيروس كورونا.