تعرف على أسعار تذاكر مونديال اليد مصر 2021 .. تبدأ بـ 200 جنيه

كشف المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لـ مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021 ، عن أسعار تذاكر المونديال.

وأضاف نصر في تصريحات صحفية، اليوم، أن أسعار تذاكر مونديال اليد تبدأ من 200 جنيه مصري، للدرجة الثالثة، ثم 400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، إضافة إلى دعوات الـVIP، والدعوات المخصصة للاتحاد الدولي لكرة اليد.

نصر: شركة تذكرتي ستطرح التذاكر أمام الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن شركة تذكرتي ستطرح التذاكر أمام الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنح الفرصة أمام الراغبين في حجز التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع المخصص، وكذلك طريقة الدفع واستلام التذكرة.

وأوضح المهندس هشام نصر، أن الجمهور حاليا يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للبطولة، لعمل بطاقة المشجع "فان أي دي" لحين السماح بالدخول لشراء التذاكر، حيث سيطبق نفس النظام الذي تم تطبيقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19

وكانت اللجنة العليا، المشرفة على تنظيم بطولة مونديال كرة اليد 2021 ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام نصر، قررت ان تكون جميع المؤتمرات الصحفية للمنتخبات المشاركة، بنظام الـ «اون لاين» وعن طريق تطبيق فيديو كونفرانس ، وذلك لتحقيق نظام التباعد الاجتماعي، في إطار النظام المشدد الذي تتخده اللجنة المنظمة، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، وتحقيق كل عوامل الامان الطبية والصحية، من انتقال العدوى.

وأكد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، لمونديال كرة اليد أن هذا القرار جاء في إطار حرص اللجنة العليا المشرفة على التنظيم برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصارمة، التي تشرف عليها اللجنة الطبية للبطولة ، ولجنة وزارة الصحة.

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات البطولة رسميا في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ نسخ مونديال العالم لكرة اليد.