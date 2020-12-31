وزير الشباب والرياضة: المؤتمرات الصحفية لمونديال اليد أونلاين

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة، عقد المؤتمرات الصحفية لمباريات ومنافسات المونديال أونلاين.

وجاء هذا القرار في إطار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من اللجنة الطبية ووزارة الصحة على أن يحق المشاركة في المؤتمر لكل الإعلاميين سواء من هم داخل الفقاعة أو خارجها، وحاليا تعمل اللجنة الإعلامية على إنهاء استخراج التصريحات الخاصة بوسائل الإعلام سواء الصحف والمواقع والقنوات للحصول على التصريحات لتغطية المونديال.

وتقوم اللجنة حاليا بترتيب المسارات الخاصة بالفقاعات المغلقة لمنع الاحتكاك لمن هم في داخل الفقاعة ومن هم خارجها.

وأقامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بروفة متكاملة في مطار القاهرة على استقبال الوفود المقرر مشاركتها في المونديال، وتمت البروفة على استقبال وفود البطولة والوقوف على النقاط أو الأخطاء التي يجب تجنبها خلال الاستقبال الرسمي حيث أقيمت البروفة بشكل متكامل لبحث وتجنب أي ثغرات خاصة وأن الوفود سوف تكون داخل الفقاعة الطبية، وعلى نظام العزل الصحي المتبع داخل المونديال.