مصرع مزارع وإصابة زوجته وأبنائه في انهيار منزل ريفي بالمنيا

لقي مزارع مصرعه تحت أنقاض منزل ريفي قديم، مكون من 3 طوابق، انهار فجأة مساء اليوم السبت، بناحية عزبة أيوب، التابعة لمركز دير مواس في أقصى جنوب محافظة المنيا، بينما أصيبت زوجته وأبناؤه الثلاثة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دير مواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انهيار منزل ريفي قديم بعزبة أيوب، في مركز ديرمواس، ووجود متوفي ومصابين.

بانتقال أجهزة الأمن، بقيادة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث مركز دير مواس، تبين مصرع "خالد ت. ع."، 52 سنة، مزارع، وإصابة زوجته "عايدة ح. س."، وأبنائهما الثلاثة "محمود وحسام ومنار".

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دير مواس العام لتلقي العلاج، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار حفاظاً على سلامة المارة، وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم وفصل المياه والكهرباء.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف، والتي أمرت باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.