56 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا.. وإيطاليا تكتشف سلالة جديدة

سجلت بريطانيا، اليوم، أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار الوباء على أرضها، وذلك بـ56 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم، إعادة تشغيل مستشفى لندن الميداني، بسبب الضغط الكبير الذي تواجهه المؤسسات الطبية في البلاد مع ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد - 19" بأرقام قياسية بشكل يفوق الأرقام خلال ذروة الموجة الأولى من الفيروس.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، أن تحسبًا لزيادة الضغوط على المستشفيات الناتج عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن إعادة تشغيل مستشفى نايتنجيل في لندن واستعداده لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر خلال الفترة المقبل، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي السياق ذاته، عاد معدل الإصابات للارتفاع في إيطاليا، اليوم، حيث سجلت 23 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 16 ألف حالة سجلتها السلطات الصحية في البلاد، أمس، وفقًا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وكشف رئيس الجمعية الإيطالية لعلم الفيروسات أرنالدو كاروزو، عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في إيطاليا منذ أغسطس الماضي، موضحا أن لديها عدة طفرات في بروتين «سبايك» الذي يستخدمه الفيروس في مهاجمة الخلايا البشرية، وتشبه سلالة بريطانيا، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية.

وتفرض السلطات الإيطالية حظر تجول في البلاد يبدأ من العاشرة مساء حتى 7 يناير المقبل، وذلك للسيطرة على انتشار الفيروس خلال فترة الأعياد، حيث تم إلغاء مظاهر الاحتفال بالعام الجديد واقتصرت على إذاعة بث مباشر لحفل إضرام النار في شعلة ضخمة في مدرج «سيركوس ماكسيموس»، بالإضافة إلى فعاليات فنية تستمر على مدار ساعتين احتفالًا بالعام الجديد.