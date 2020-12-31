شريف رمزي يستقبل 2021 وعيد ميلاده بالعزل المنزلي بـ«تورتة مطهرات»(صور)

استقبل الفنان شريف رمزي العام الجديد 2021، والذي يصادف يوم عيد ميلاده، ونشر عبر موقع «إنستجرام» صورًا له داخل منزله وبجواره ماكيت تورتة عباره عن ديتول وأدوية ومطهرات.

وعلق رمزي قائلًا: «عمري ما كان يخطر على بالي إني حيعدي عليا اليوم اللي أبقي بقضي فيه عيد ميلادي ورأس السنة عيان، وفي حجر منزلي الحمد لله على كل شيء، وكل سنة وكلكوا طيبين، وخللي بالكم من نفسكم».

وأعلن الفنان شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد في 26 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس بالرغم من عدم وجود اي أعراض ظاهرةز

وكتب رمزي، على حساب بموقع الصور «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شئ عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

وقال شريف رمزي في تصريح سابق لـ«الوطن»، انه لم تظهر اي أعراض عليه سوي فقدانه حاسة الشم، والتي دفعته للخضوع لمسحة للتأكد من حالته الصحيه، ليكتشف أنه مصاب بكورونا دون أعراض ويتم عزله في غرفة داخل منزله بعيدًا عن زوجته ريهام أيمن وأبنائه، مشيرًا إلى أنه يعلم من أين جاءته الإصابة حيث كان يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي.

واضاف «شريف»: «حقيقي أعترف أني قصرت في ارتداء الكمامة بالرغم من أنني كنت ملتزمًا جدًا في بداية الجائحة، ولكن في الأواخر لم أتمسك بها بالشكل المطلوب لأني كنت أرتديها في التجمعات والأماكن المزدحمة فقط، وأعرف ان هذا خطأ مني».

ووجه رساله للجميع بأن يحافظ كل فرد على نفسه، ويتخذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.