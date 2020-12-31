فرنسا تسجل أول إصابة بسلالة جنوب أفريقيا.. وماكرون: الأشهر الأولى صعبة

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي رُصدت في جنوب أفريقيا، وذلك في أقل من أسبوع على تسجيل الإصابة الأولى بالسلالة التي ظهرت في بريطانيا.

وتعود الحالة لشخص عائد من جنوب أفريقيا يعيش بالقرب من الحدود السويسرية، وبعد إثبات إصابته بفيروس كورونا، قامت السلطات الصحية بإجراء تسلسل جيني للفيروس تأكد مصاب بالفيروس المتحور «2V 501»، الذي رصد في جنوب أفريقيا، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أن المصاب بالفيروس تعافي الآن، حيث عزل نفسه في بمنزله بمجرد ظهور الأعراض، ولم يخالط أحد خلال تلك الفترة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في كلمة للشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي بطئ غير مبرر في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأت في بلاده منذ أيام، قائلًا: «لن نسمح بالتلاعب في سلامة العملية وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا»، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أن بلاده ستفتح مراكز للتلقيح في المدن قبل بداية فبراير، لتسريع حملة التطعيم مع احتمال تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية فوق الـ 50 عامًا، بدءًا من الاثنين المقبل، بالإضافة إلى تطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وقد انتقد الكثيرون في فرنسا ما وصفوه بـ«بطء عملية التطعيم» مقارنة بألمانيا، وهو ما رد عليه فيران في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «يتساءل بعضكم عن وتيرة التطعيم ضد كورونا في فرنسا، بعد أيام قليلة من إطلاقه في أوروبا.. لقد قامت بعض البلدان بالفعل بتلقيح الكثير، بينما لم تبدأ دول أخرى ، مثل بلجيكا أو هولندا، كونوا مطمئنين ستكتسب حملة التطعيم زخما قريبا».