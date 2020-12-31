صابر الرباعي: مؤلف أغنية «سيدي منصور» شاعر مصري

قال الفنان صابر الرباعي، إن أغنية «سيدي المنصور يابابا» مؤلفها كاتب مصري، وهو الشاعر سامح العجمي، مشيرا إلى أن هذه المعلومة جديدة على الجمهور، والتعاون الفني بين المصريين والتونسيين أمر جميل وهذا «تلاقح للثقافات».

السفر إلى مصر

وأضاف «الرباعي»، في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنه جاء إلى القاهرة بعد ظهور الأغنية ليرى كيف يستقبل الجمهور هذه الأغنية، وكان حينها تنابه موجة من الرهبة والخوف، خاصة أنها باللهجة التونسية.

صعوبة السوق المصري

وتابع أن مصر وقتها كان بها عدد من الأسماء القوية مثل عمرو دياب، هشام عباس، حميد الشاعري، والسوق المصري كان صعبا، وبه تحدي كبير لانتشار أغنية تونسية في السوق، وبالفعل وجدت وعدت السوق التونسي والمصري.

من هو «سيدي منصور»؟

وأشار إلى أن «سيدي منصور»، هو مقام في بلدته في تونس وهي بلدة «صفاقس».

وحل الفنان صابر الرباعي ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها معكم، في سهرة ليلة رأس السنة حيث تحدث عن مشواره الفني، وأدى العديد من الأغاني.

وقال الرباعي، إنه يحب الفنانة أصالة، والفنانة شيرين، لافتا إلى أنه منع شيرين من الاعتزال لأن هذا القرار متسرع، ونتيجة شيء ما، ولذلك طلب منها حل هذا الـ«شيء» بعيدا عن الفن، موضحا: «أنا أحبها كلها على بعضها»، ويرغب في عمل «دويتو» معها.

وكشف تفاصيل إعادة غناء أغنية «على اللي جرا» مع الفنانة أصالة، موضحا: «في عام 2000 أجرى بروفات على الأغنية، وهي تحبها جدا، وكان يغنيها بمفرده، وعندما جاء دوره وجدها صعدت إلى المسرح معه وقالت إنها تريد الغناء معه، وبعد 20 سنة فاجئتني عندما كنت في السعودية بالرياض، وغنيت وخلصت وكانت فقرة أصالة فطلبت منه البقاء، وفي النهاية قالت: (لازم نعيد اللحظة القديمة) وطلبت من الجمهور أن يطلب منه الصعود على المسرح لأداء الأغنية معا.. وبالفعل غنيت الأغنية حتى بدون نوتة موسيقية».