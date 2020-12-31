صابر الرباعي: أجريت 20 مسحة في 2020.. وعشت كارثة زلزال مصر عام 1992

هنأ الفنان صابر الرباعي، جميع المشاهدين بالعام الجديد، معربًا عن أمله في ألا تُعاد أحزان ومآسي سنة 2020، وقال «لازم ننساها من حياتنا، وهي سنة تعيسة وثقيلة، ومالهاش طعم ولا لون ولا ريحة، وإن شاء الله 2021 تكون سنة خير، وتنتهي أزمة فيروس كورونا، ويعم الخير والصحة للعالم العربي كله.. وهنخلص تارنا من 2020 بالعمل والصحة في 2021».

عام كورونا

وأضاف «الرباعي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنه أجرى 20 مسحة فيروس كورونا في 2020 نظرًا لكثرة السفريات بسبب عمله، ولكن الشيء الجيد في هذا العام هو ولادة ابنته «شابة»، إضافة إلى أن أحلى شيء في 2020 هو كلمة «سلبي» - في إشارة إلى نتيجة التحاليل- لافتًا إلى أن النتيجة السلبية أصبحت أمرًا إيجابيا في 2020.

زيارات مصر

وتابع أنه يزور مصر منذ عام 1992، وعاش فيها لحظات كارثة الزلزال، وكان حينها في عمارات العبور، مشيرًا إلى أن المباني كانت تهتز وكان يشعر وكأنه «طائر»، مضيفا: «كانت أيام صعبة الله لا يعيدها، ولكن الشيء الإيجابي أنه نجح في اختبار الإذاعة المصرية، وهذا ما جعله يطمح في السفر من تونس إلى مصر، وكان حينها أن المطرب الذي يغني في مصر يحتاج إلى رباطة جأش وشجاعة».

قصة السفر إلى مصر

وأشار إلى أنه ليس له أي أقارب في مصر، وحينها كان ضيفًا على برنامج إذاعي تونسي، وسأله لماذا لا تكتشف نفسك خارج تونس؟، وحينها كان الملحق الثقافي في السفارة المصرية يستمع إلى اللقاء، واتصل هاتفيًا بالبرنامج وقال إن مصر أبوابها مفتوحة للمطربين الشباب، وشركة «صوت القاهرة» الحكومية يمكن أن تتواصل معه للغناء في مصرز

وقال «هذه اللحظات مش هنساها، وسافرنا أنا وأهلي إلى القاهرة، وذهبت إلى الإذاعة ووجدت عددًا كبيرا من الملحنين وبينهم الموسيقار الكبير حلمي بكر، ومنذ هذا الوقت لم نفترق».

وشدد على أن الزمن حاليًا اختلف، معربا عن أمله في وجود تصفيات لاكتشاف المواهب الشابة كما كان يحدث سابقًا.