سهرة خاصة لـ«المتحدة» ليلة رأس السنة في «معكم» مع صابر الرباعي وأحمد جمال

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إعداد سهرة خاصة من برنامج «معكم» مع الاعلامية منى الشاذلي في رأس السنة على قناة «CBC» تستضيف فيها النجم صابر الرباعي والنجم الشاب أحمد جمال.

وقال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ السهرة تتضمن نخبة من أجمل أغاني النجمين، مبينًا أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص «المتحدة» على توفير محتوى ترفيهي مميز المصريين في رأس السنة، وحرصًا من الشركة على توفير محتوى ترفيهي متنوع في رأس السنة يخاطب كل أذواق المشاهد المصري والعربي.