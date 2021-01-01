إيران توجه رسالة لترامب في رأس السنة: لا تجعل العام الجديد عزاء للأمريكيين

ما زالت أصداء الصراع والتراشق، بين الولايات المتحدة وإيران، تلقي بظلالها حتى على أجواء رأس السنة والعام الجديد، حيث أكد حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، أن «الصواريخ الإيرانية تغطي كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة».

وكتب دهقان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نوصي الرجل الذي طُرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين»، وذلك حسبما نقلت عنه «روسيا اليوم».

وأضاف المستشار العسكري للمرشد الأعلى: «الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي 52 في سماء الخليج».

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات «بث التفرقة» و«إضعاف الحكومة» في إيران.

وقال:"صدام حسين رحل بعد فرضه حربا لثماني سنوات ضد إيران، وترامب سيرحل بعد فرضه حربا اقتصادية لثلاث سنوات على بلدنا".

وأفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، بأن تقريرا للاستخبارات يشير إلى عزم إيران على الانتقام من الولايات المتحدة على مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في بغداد بضربة جوية أمريكية العام الماضي.

ولم يكن قائد فيلق القدس هو الوحيد الذي تم اغتياله من الشخصيات الإيرانية البارزة عام 2020، حيث جرى اغيتال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، الذي كان يشغل منصب رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، المعروف بـ«أبو القنبلة النووية الإيرانية» والذي كان يتهمه الغرب بأنه يقف وراء محاولات إيران تطوير أسلحة نووية، وهو الحادث الذي توعدت إيران بالرد عليه أيضا في الوقت المناسب.

وتنظر الولايات المتحدة لإيران باعتبارها "دولة مارقة تهدد استقرار المنطقة، وتسعى في هذا السياق لتطوير أسلحة نووية في إطار برامج سرية لها"، وهو ما تنفيه إيران.