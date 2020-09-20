أديب مشيدًا بـ"عربيات القهوة": "ناس قررت تاكل عيش ومش هتهرب مخدرات"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الهدف الأول لمجتمعات العالم هو إيجاد وظائف لأفرادها، مشيرًا إلى أن نسب البطالة انخفضت في فترة ما قبل أزمة كورونا إلى مستوى قياسي.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أتمنى إن القادرين يشغلوا الناس وبدل ما يبقى عندهم 2 يبقى عندهم 4، ولو حد عنده فلوس يشاركه".

وتابع: "أنا فرحان بعربيات القهوة والكابتشينو اللي في الشارع، ده أكل عيش وباب رزق حلال، وده يعني إن في واحد قرر إنه مش هيهرب مخدرات ولا هيشحت ولا هيشتغل بلطجي ولا هيبيع نفسه، وشفت ستات عاملة المشروعات دي أذكى من الرجالة".

وأردف أن دول العالم تعيش أزمة اقتصادية حادة، حيث جرى إغلاق عدد كبير من الأعمال: "الدولة بتحاول تخفف عن الناس، وفي محلات ومصانع كتير برة قفلت، وإحنا لسنا بدعة بين الأمم".