18 حريقا على الأقل خلال 6 دقائق في ليلة رأس السنة بألمانيا

اندلعت مساء أمس عدة حرائق في أنحاء العاصمة الألمانية برلين إثر محاولة بعض سكان العاصمة إطلاق الألعاب النارية من منازلهم في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

وذكرت خدمة الإطفاء، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز» بعد مرور 6 دقائق فقط، أنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية.

وذكرت «سكاي نيوز» أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة خلال تلك الحرائق.

ويأتي ذلك تزامنا مع قرار من السلطات الألمانية بحظر استخدام الألعاب النارية في بعض الأماكن العامة في نحو أكثر من 50 منطقة ببرلين، في محاولة لتجنب الحشود الكبيرة في ذلك أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرت العادة أن يخرج الألمانيون إلى الأماكن العامة لإطلاق الألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الجديدة، إلا أنه تم حظرها في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر في ألمانيا، حيث تفرض البلاد إغلاقا استثنت منه المتاجر الأساسية فقط، ويستمر ذلك حتى يوم 10 يناير في إطار محاولات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت ألمانيا واحدة من النماذج التي يضرب بها المثل كتجربة نجاح في مواجهة فيروس كورونا المستجد خصوصا في بدايات الأزمة، إلا أنها تحولت في الوقت الحالي إلى واحدة من بؤر الفيروس الأوروبية كغيرها من الدول التي تعاني تزايد حالات الإصابة والوفاة.

وليست ألمانيا حالة استثنائية فيما يتعلق بإجراءات حظر الاحتفالات إذ أقدم عدد من الدول على تلك الخطوات الاستثنائية في ظل المخاوف من توسع الفيروس مع تأكد ظهور سلالة جديدة من الفيروس لديها قدة أكبر على الانتشار وانطلقت في بريطانيا.