"بيتحدوا كورونا".. شيشة وزحام في مقاهي أكتوبر في ليلة رأس السنة (صور)

رغم التحذيرات المتكررة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والابتعاد عن تدخين الشيشة بالمقاهي للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، إلا أن المئات من المواطنين ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط، وبدأوا الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بالخروج والجلوس على المقاهي المخالفة لهذه الإجراءات.

فعلي بعد خطوات من جامع الحصري الواقع بالحي السابع بمنطقة السادس من اكتوبر، بمحافظة الجيزة، تجمع المئات من المواطنين الراغبين في الاحتفال بقدوم العام الجديد، وجلسوا على المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية سواء في مواعيد الإغلاق او بتقديم الشيشة.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت، اليوم، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020 / 2021، وتعليق الدراسة وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي المراحل التعليمية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تشديدها المتواصل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات سابقة، حذر الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة الأسبق، من التجمعات وشرب الشيشة في المقاهي، مؤكدًا أنها ناقل رئيسي لعدوى كورونا، فضلًا عن ضرورة تحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي، أن تهاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سبب رئيسي في زيادة عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا يوميًا، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين عدم التهاون الفترة الحالية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لوقاية أنفسهم من الإصابة.