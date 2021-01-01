مصري ينهي حياة كفيل كويتي بطعنات في الصدر ويسرق سيارته

تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا من قبل مصري أفاد بأنه وأثناء نزوله على سلم عمارة يسكنها في منطقة خيطان وكان برفقته بنجلاديشي، شاهدا شخصا ساقطا على السلم وسط بركة من الدماء، ليتبين لاحقا أنه كفيل كويتي قتل على يد مصري آخر، في أحدث مشكلات العمالة المصرية في الكويت.

وقال مصدر أمني لصحيفة «الرأي» الكويتية إن «وكيل النيابة أمر بتسجيل قضية، وتم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وبدأت تحريات رجال المباحث، ليتضح أن الضحية مواطن كويتي في الخمسينات من العمر وقد تلقى طعنات عدة في الصدر، وبمواصلة البحث والتحري تبين أن القاتل مصري يعمل لدى القتيل».

خلافات مالية وخلافات حول تجديد الإقامة

ووفقا للمصدر، فإن تحريات المباحث دلت على وجود الجاني مختفيا عند أحد أقاربه في منطقة حولي، وعلى وجه السرعة تمت مداهمة المكان وتم ضبطه.

وبعد ضبطه، اعترف بجريمته بسبب خلافات بينه وبين كفيله دفعته إلى قتله، وعثر أيضا على أداة الجريمة في سكنه، وأحيل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت صحيفة «الرأي» أن الخلافات تفاقمت بينهما لأسباب تنوعت بين مالية وتجديد إقامة، دفعت المكفول إلى قتل كفيله في سلم عمارة في منطقة «خيطان»، بعد أن سدد له طعنات في الصدر، حتى سقط مضرجا في الدماء وهرب.

المغدور 50 عاما والمبلغ مصري

وقال عبدالعزيز عيد ابن شقيق المغدور إن عمه متقاعد من وزارة النفط منذ أشهر ويبلغ من العمر 50 عاما، وكان على كفالته عامل من الجنسية المصرية استدرجه، أمس الأول، إلى عمارة في خيطان، وبعد مشادة بينهما طعنه وتركه ينزف، وأخذ سيارته إلا أنه تركها لاحقا في منطقة العارضية واختفى عن الأنظار.

وأضاف: «تم إبلاغ مخفر خيطان من قبل مصري وبنجلاديشي يقطنان في العمارة، وسجلت قضية تحت رقم 2020 / 128 جنايات خيطان».

وقال ابن شقيق الضحية: «بجهود مباحث الفروانية تم ضبط القاتل، فجر أمس، وأكد في التحقيقات أن سبب غدره بالمقتول لخلافات مالية وللتأخر في تجديد إقامته، وأحيل إلى النيابة».