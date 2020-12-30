الهجرة تعلن المواعيد الجديدة لسفر العالقين في الإمارات إلى الكويت

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جدولة رحلات المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير المقبل، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.

شركات الطيران تخطر 1500 مصري بمواعيد الرحلات

وكشفت وزيرة الهجرة، عن أنه جرى تحديد مواعيد سفر جديدة لسفر المصريين العالقين بالإمارات، إلى دولة الكويت، مشيرة إلى أن الشركات أخطرت أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيجري نشر جدول المواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل مع الخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر رقم «19654»، ويقوم بإبلاغ اسمه ثلاثيا، وَمسؤول الشركة التي حجز بها، ورقَم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسوف يجري العمل على تحديد موعد جديد للسفر.

ومن جهته قال دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءت للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في التواصل بين الشركات وللتيسير على المصريين العالقين في طريقهم للكويت.

وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين، بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إعادة جدولة الرحلات جاءت عقب بالتنسيق بين جهود وزارة الهجرة، ووزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لحل مشكلات المصريين العالقين، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الواردة أسماؤها في شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولي تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.