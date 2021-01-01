أوقاف أسيوط: غرفة عمليات لرصد تجاوزات خطبة الجمعة

شكل الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة مدير الدعوة الشيخ محمد عبداللطيف، لمتابعة خطبة الجمعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على عدم تجاوز الوقت المقرر للخطبة، والإلتزام بالموضوع المحدد من قبل الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، في تصريح له اليوم، أنه جرى التأكيد على مراعاة علامات التباعد والإلتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، أو إقامة مناسبات اجتماعية بأية صورة من الصور.

من جانب آخر أحال الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة، مدير إدارة أوقاف ساحل سليم وإمام مسجد "آل البيت" وجميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة للتحقيق العاجل، لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

وشدد "قبيصي" على أن الفترة القادمة تتطلب التفاني في العمل وعدم التهاون أو التقصير في آداء الواجب الوظيفي وعلي جميع العاملين بمديرية أوقاف أسيوط الإلتزام التام بتعليمات الوزارة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.