«الإفتاء» تطلق تطبيق FatwaPro: نافذة جديدة للمجتمعات المسلمة

أعلنت دار الإفتاء عن إطلاق تطبيق FatwaPro للهواتف الذكية ضمن مشروعاتها المستقبلية واعتماده رافدا من روافد إصدار الفتوى، والتي تعد نافذة جديدة للمجتمعات المسلمة، حيث أكدت دار الإفتاء أن هناك اهتماما بتطبيق منظومة تكنولوجية في مجالات الفتوى المتنوعة لديها تعمل عليها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي وضعها في طليعة المؤسسات الإفتائية المواكبة للتطورات التكنولوجية، والساعية لجعلها رافدا من روافد آليات إصدار الفتوى لديها.

وقالت الدار في بيان لها: لا شك أن تطبيقات الهواتف الذكية أحدثت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في عالم التكنولوجيا والتواصل الرقمي في مختلف مجالات الحياة وفي أرجاء العالم كافة، وبالرغم من أنها بدأت بمجالي التسويق والترفيه فقط؛ غير أنها أصبحت حاليا وسيلة مهمة للتواصل الدائم بين الأشخاص، وتسهيل وصول المعلومات، وتيسير الحياة اليومية، وإنهاء الأعمال والمهام الروتينية في أي وقت ومن أي مكان، وفي مختلف مجالات الحياة.

العالم قرية صغيرة

وأضافت الدار أن هذه التطبيقات الذكية جعلت العالم كله قرية صغيرة، وشهدت الأعوام الماضية تزايدا وارتفاعا في معدلات استخدام الهواتف الذكية؛ ما أدى إلى تزايد الاعتماد على تلك التطبيقات في عمليات الشراء والبيع، وفي التعليم والصحة والاقتصاد وإدارة الأعمال.. وغيرها، كما أن وجود أكثر من 5 مليارات هاتف ذكي حول العالم كان لا بد أن يقابله تطبيقات في كافة المجالات، العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، كما تمثل تلك التطبيقات ضرورة لمواجهة واقع معيش حول قضاء وقت أطول على الهاتف مقارنة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار الإعلان عن مشروعاتها المستقبلية أعلنت دار الإفتاء أنها سوف تقوم بإطلاق مشروعات تكنولوجية عدة، خاصة بعدما أدركت التنظيمات الإرهابية أهمية هذه التطبيقات، حيث كشفت مؤخرا عن تفاصيل مشروعها الإلكتروني المستقبلي وهو تطبيق الهواتف الذكية FatwaPro.

مستشار المفتي: إطلاق التطبيق ضرورة مُلحَّة

وحول الرؤية والرسالة التي يسعى تطبيق "FatwaPro" إلى تقديمها قال د. نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوي حول العالم: "إطلاق تطبيق "Fatwa Pro" للمجتمعات المسلمة لا يعد من الكماليات؛ إذ أصبح ضرورة ملحة في ظل حاجتهم للدعم من الدول الإسلامية ومؤسساتها العريقة، وعلى رأسها المؤسسات المصرية بما لها من رصيد علمي كبير، وفي ظل الاضطرابات والجوائح (مثل كورونا) وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكتروني يكون بمثابة المفتي المعتدل والدائم والمتاح في أي وقت للمسلم في الغرب، يعوضه عن اللجوء للمراكز الإسلامية أو المساجد التي قد يديرها أفراد يحملون أفكارا مغلوطة ومتطرفة، والتجربة أثبتت من خلال تطبيق Fatwa "euro" الإخواني كيف يساهم في ترسيخ أفكار هذه الجماعة المتطرفة، ويكون سببا في جنوح طائفة كبيرة عن جادة الصواب".

وتابع: "تتمثل رسالة تطبيق "FatwaPro" في توفير المفتي المتخصص والمعتدل بصورة آنية لحماية عقيدة المسلمين في هذه المجتمعات، وتوفير الفتاوى التي تهم المسلم في هذه المجتمعات في مختلف التخصصات، وأيضا حماية المسلم في هذه المجتمعات من الفكر المتطرف أو الإلحادي، وضبط الخطاب الإفتائي وتلبية حاجة المجتمعات من فتاوى تخص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وكذا المساهمة في تذليل سبل الاندماج لهذه الفئة داخل المجتمعات، إلى جانب القضاء على الأفكار الدينية المغلوطة، والتصدي لأفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة".