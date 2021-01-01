ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل في سوهاج

تحفظت مباحث مركز ساقلته بسوهاج، على 3 أشخاص، بينهم موظف، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بأحد المتهمين.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، بورود بلاغ من الأهالي بقيام "عبد الناصر.م.م" 49 عامًا، موظف ويقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وجرى ضبط مالك المنزل و"خلف الله.ع.م" 67 عامًا بالمعاش، "صلاح.ر.م" 48 عامًا، عامل، يقيمان بذات الناحية، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 5 أمتار، وتحفظت القوة على أداوت الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.