تصدع منزل يكشف واقعة تنقيب عن آثار: في بيتنا مقبرة فرعونية

جمعهما حديث عن الآثار لدقائق معدودة من باب التسلية، التقط الطالب خيط الحديث من صديقه، عندما قال: «أحنا قريبين من المتحف أكيد فى مقبرة تحت بيتنا اللي بقاله أكثر من 100 سنة»، واتقفا على الحفر داخل المنزل في بولاق أبو العلا، للبحث عن الكنز، واستعان الصديقين بعدد من العمال لمعاونتهما على الحفر، وصنع المتهمون حفرة كبيرة، تسببت في إحداث تشققات في حوائط المنزل، وعندما لاحظ الجيران حدوث أمرًا غريبا داخل المنزل أبلغوا الشرطة، حتى اكتشفوا الواقعة.

القبض على الصديقين

ألقت المباحث القبض على المتهمين خلال أعمال الحفر، وتبين أن الحفرة عمقها أكثر من 5 أمتار، وعثر معهما على أدوات الحفر، فتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التى قررت حبس أحد المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار صديقه الهارب، والتأكد من عدم وجود مقابر فرعونية، كما طالبت بتشكيل لجنة لمعاينة المنزل.

تصدع المنزل

وردت معلومات للواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تفيد بقيام شاب بالبحث عن كنز أثري داخل منزله بمنطقة بولاق أبو العلا، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المنزل العقار وتبين أنه مكون من 5 طوابق ويقطن به 6 عائلات، وألقي القبض على الطالب الجامعي، مقيم فى الطابق الثاني بالعقار أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي أسفل السلم.

حفرة 5 أمتار

وأثبتت معاينة رجال المباحث، أنه تم العثور داخل المنزل على حفرة (عرضها 3 أمتار بعمق 5 أمتار) بالإضافة إلى وجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 أمتار) وأدوات التنقيب، كما اثبتت المعاينة، أن الحفر أدى إلى تصدع في المنزل المجاور، وبمناقشة المتهم المقبوض عليه، اعترف بقيامه بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع صديقه صاحب المنزل «هارب»، مقيم بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وأضاف المتهم فى محضر الشرطة، أنه كان يجلس بصحبة صديقه، واختمر فى ذهنهما البحث عن الكنز، بسبب قرب وجود المتحف المصري الكائن بميدان التحرير من منزلهما، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.