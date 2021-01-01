ربع مليون رسالة تتلقاها «صوتك مسموع».. منها 51 ألف شكوى بالمحليات

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى الآن برعاية رئيس الوزراء حيث تلقت المبادرة 256 ألف و845 رسالة تضمنت 51 ألف و543 شكوى تم حل 48 ألف و876 شكوى بنسبة 94.8% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للمبادرة وجار حل 2667 شكوى.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك في ضوء اهتمام الدولة بخدمة المواطنين والتواصل معهم وتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها من خلال مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى المواطنين وحلها والتيسير عليهم من خلال طرق غير تقليدية تساهم في سرعة الاستجابة لشكواهم وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من الشكاوى هي التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والقمامة والإشغالات والفساد، إضافة إلى تلقي المقترحات.

استقبال شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتس

وأشار التقرير إلى تشكيل فرق عمل بالوزارة والمحافظات للتواصل وسرعة الاستجابة لحل شكاوى المواطنين، وتواصلت المبادرة مع المواطنين لاستقبال شكواهم من خلال عدد من القنوات المختلفة التي تساهم في سرعة الاستجابة في حل شكاوى المواطنين وهي خدمة الواتس آب على رقم 01150606783، إضافة إلى الخط الساخن 15330 لتلقي استفسارات المواطنين.

9 آلاف شكوى تصل خدمة المواطنين

وأوضح أن منظومة خدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية تلقت 9194 شكوى تم فحصها منها شكاوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية وأخرى من وسائل الإعلام وأيضا المواطنين قدموا شكواهم في مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، مؤكدا أنه يتم حل الشكاوى وفقا للضوابط الواردة بالقرارالجمهوري رقم 214 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، إضافة إلى الكتب الدورية رقم 20 لسنة 2010 ورقم 1 لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرد على الشكاوى التي ترد للوزارة من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي بلغ عددها 548 شكوى وتم الرد عليها بنسبة 100%، فضلا عن متابعة موقف الشكاوى التي ترد للمحافظات من خلال نموذج تم إعداده بالوزارة.