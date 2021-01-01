«الإفتاء» توضح كيف سيجيب تطبيق FatwaPro على تساؤلات المستفتين بالعالم

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوي في العالم أن دار الإفتاء تطمح إلى خلق بديل معتدل للمجتمعات المسلمة يغنيها عن التطبيقات المتطرفة، وكما يطمح إلى حماية المسلم من الوقوع في براثن التطرف أو انهيار عقيدته، ويسعى لتصدير رؤية معتدلة عن الإسلام لنشر الصورة الإيجابية التي تهدف إلى القضاء على التعصب ضد الإسلام في صوره المختلفة.

تطبيق FatwaPro

أضاف، في تصريحات له، أنه يهدف تطبيق FatwaPro إلى «حماية المسلم في الغرب»، وهي الحماية التي تحمل في معناها العميق والرئيسي الحفاظ على دينه وعقيدته سليمة، وقيامه بشعائره الدينية، وتعليمه أحكام دينه بصورة صحيحة دون تعرضها لأي فكرة مشوهة تفقده قدرته على التعايش، أو تفقده عقيدته، أو تجعله مجرد أداة للفكر المتطرف، وتقديم الفتاوى الصحيحة والوسطية في مختلف مجالات الفتوى وعرضها بصور ثابتة على التطبيق بأسلوب سهل للوصول إلى أي تساؤل يشغل المسلم في الغرب.

كذلك السماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة والرد السريع والعاجل على مختلف التساؤلات، إلى جانب وقوف نخبة من كبار المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث وتمحيص بيئة الفتوى في الغرب، والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بفتاوى على أكبر قدر من المواكبة للواقع والزمان والمكان والأشخاص، والتركيز على وضع أقسام ثابتة في التطبيق تتضمن الإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي للمسلم في الغرب بشكل يجعله قادرا على مواجهة مختلف المشكلات والأزمات التي تقابله في دائرته الاجتماعية ومساعدته على الاندماج في المجتمع الذي يقيم فيه.

وكذلك التركيز بشكل كبير على الفتاوى الاجتماعية التي تمثل محور اهتمام المسلم في الغرب، ومن ذلك قضايا الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية والمواريث.. وغيرها من القضايا.

آلية عمل التطبيق

وعن آلية عمل هذا التطبيق أوضح الدكتور إبراهيم نجم أن ذلك يتم من خلال دورة عمل منتظمة تبدأ باستقبال السؤال من خلال الأبلكيشن الذي يتضمن عددا من الحقول لتسهيل تبويب الفتاوى وتحديد المختصين بها، ثم تكويد السؤال وترقيمه، وانتقاء الأسئلة وتنقيتها.

وفي الإطار ذاته يعمل فريق المحررين على تجميع الإجابة الشرعية والإجابة الواردة من قبل المتخصصين وتحريرها ثم رفعها لفريق الترجمة مرة أخرى، بحيث يقوم فريق المترجمين بترجمة الإجابة إلى لغات متعددة «إنجليزية – فرنسية – ألمانية» ورفعها لفريق البرمجة، ثم تأتي مرحلة التحرير الأخيرة، والتي تتضمن مناسبة الفتوى وملاءمتها للسياقات الثقافية والاجتماعية والقانونية في البلاد التي تأتي الأسئلة منها، وأخيرا رفع الإجابة عبر التطبيق، فيقوم فريق البرمجة بتصدير الفتوى وعرضها عبر التطبيق بالرقم المحدد لها سلفا ووفقا لمجالها في القسم الخاص بها.

وأضاف أن التطبيق سيعتني أيضا بالرد على الشبهات والفتاوى المتطرفة في أحد أقسامه، حيث يعرض هذا القسم أبرز الفتاوى المتطرفة والشبهات المنتشرة في المجتمعات المسلمة في الخارج بحكم سيطرة بعض الإخوان والمتشددين على بعض المؤسسات والجمعيات في الغرب، والتي تساهم في ارتفاع نسب الإسلاموفوبيا، ومحاولة تفنيدها والرد عليها وفقا للأحكام الفقهية الصحيحة، كما يهتم قسم آخر بشأن دور وهيئات الإفتاء، فيعرض هذا القسم أحدث الأخبار المتعلقة بدور وهيئات الإفتاء في العالم وآخر المؤتمرات والبيانات ذات العلاقة بالمجتمعات المسلمة في الخارج.