معرض إحلال السيارات القديمة يفتح أبوابه أمام الجمهور الإثنين المقبل

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات أول معرض مختص بمبادرة إحلال السيارات القديمة، وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم إن الوزيرة نيفين جامع عقدت اجتماعا موسعا – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة إيجاس.

اجتماع مع محافظ البنك المركزي لبحث آليات التنفيذ

وتناول الاجتماع الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن المعرض يتضمن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضا.

وأضافت أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالاضافة الى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الانتاج وبحث سبل التعاون المقترحة ويتضمن المعرض أيضا جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها؛ كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات اتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.

وأوضحت جامع أن الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربي إلى جانب البنك المركزي وعدد من والبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع.