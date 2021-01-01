لأول مرة.. إنشاء قسم إفتاء نسائي للإجابة على قضايا المرأة المحرجة

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم، عن تحركات دار الإفتاء في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية، وزيادة خبراتها في مجال العمل الإفتائي، مشيرا إلى إنشاء قسم نسائي للفتوى.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن خطة الدار لم تغفل هذا الجانب المهم؛ إذ ستعمل الدار من خلال هذا الهدف على التغلب على أزمة قلة الكوادر الإفتائية، والتي تتسبب كثيرا في فوضى الفتاوى.

وعن آلية تنفيذ ذلك، أوضح «نجم» أن الدر ستطلق برنامج التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى عبر الفضاء الإلكتروني، وهي مبادرة تعنى بإنشاء برنامج تأسيسي للمتصدرين للفتوى، يمنحهم المعرفة العلمية والتطبيق العملي والعلوم اللازمة، للربط بين المعرفة الشرعية والواقع، وتطوير منصة هداية الإلكترونية، وهي مبادرة تعنى بإنشاء منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصُّصاتِ، تقدِّمُ مجموعةً من البرامج التعليميةِ والثقافيةِ والسلوكيةِ، والدوراتِ التدريبيةِ، ويستهدف في هذه الفترة زيادة توسعها.

قسم فتوى نسائي

وأضاف مستشار المفتي، أن ضمن المشاريع التي وضعتها الدار في خطتها الخمسية، تطوير وسيلة الفتوى الهاتفية، بربط عدد من هواتف المتصدرين للفتوى برقم خاص للفتاوى في الدار، وإنشاء قسم نسائي يتكون من مجموعة من الباحثات، للإجابة عن القضايا النسائية المحرجة، ولزيادة مشاركة المرأة في العمل، وإنشاء مرصد للجاليات المسلمة، ويراد بهذه المبادرة إنشاء آلة بحثية لخدمة دار الإفتاء، لتحقيق الرصد والمتابعة الرصينة لأوضاع الجاليات الإسلامية في الخارج.

وتابع الدكتور إبراهيم نجم: «وتتضمن الخطة إنشاء ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة، وهي مبادرة تعنى بإنشاء ملتقًى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي تتعلق بشؤون الأقليات المسلمة، لعقد حلقات نقاشية والخروج بأوراق عمل رصينة، وإطلاق التطبيق الإلكتروني العالمي للفتاوى، وهو تطبيق إلكتروني عالمي للفتاوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية (FatwaPro)، وإنشاء وحدة للإنتاج الفني متخصصة تهدف إلى إنتاج برامج وأفلام قصيرة، لتسهيل الحصول على الفتاوى الشرعية بشكل إبداعي».