فنادق سيوة كاملة العدد في رأس السنة

أكدت النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن جميع الفنادق والقرى السياحية في واحة سيوة كاملة العدد من السياح الأجانب والمصريين.

وقالت النائبة فى تصريح خاص لـ"الوطن" اليوم، إن الواحة حاليا تشهد إنتعاشة كبيرة فى حركة السياحة من مختلف دول العالم بالإضافة لرحلات سياحية من المصريين فى موسم رأس السنة وهو موسم سياحى سنوي فى سيوة.

وأضافت النائبة أنه على الرغم من إلغاء الاحتفالات الرسمية برأس السنة، إلا أن سيوة تعتبر مقصدا سياحيا كبير فى مصر وخاصة في فصل الشتاء للسياح من مختلف دول أوروبا وأسيا وأمريكا، وإستراليا وأفريقيا بالإضافة إلى دول الخليج.

وأوضح جمال يوسف، مدير فندق سياحي بسيوة إن الإشغالات وصلت إلى النسبة المقررة 50 % بالفندق طبقا لأعلى طاقة إستيعابية وضعتها وزارة السياحة لمواجهة جائحة كورونا، ولا يوجد مكان خالٍ فى الفندق بعد تقليل الأسرة داخل الغرف بحد أقصى سريرين، وبالتالى أصبح المنتجع والفندق لا يوجد به مكان خال نهائيا، ومعظم السياح حاليا أمريكان وألمان ومن فرنسا.

وأشار إلى أن الفندق ألغى حجوزات كثيرة، لعدم وجود أماكن، وعدم وجود أماكن فى الفنادق الأخرى بسيوة التي تشهد ذروة الموسم السياحي لها.

ولفت إلى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، من حيث التباعد الإجتماعى وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بدءا من التعقيم للغرف السياحية والمنتج من الداخل والخارج، والنظافة على مدار اليوم وإستخدام المواد الكحولية ومكافحة العدوى مع شرح التعليمات لجميع من يدخل الفندق والشاليهات والكامب الداخلى.

وأكد فتحى عبدالله، صاحب كامب سياحى فى سيوة إن الواحة تشهد حاليا وفودا سياحية من داخل وخارج مصر، والسياح يعشقون سيوة للسياحة البيئية والأثرية وسياحة السفاري، وهم يفضلون الاستمتاع بالحياة السيوية القديمة والإقامة فى الفنادق المشيدة على الطراز السيوى، والجلوس فى الصحراء والإستحمام فى العيون السيوية الكبريتية والعيون الساخنة بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية ومنها معبد آمون وقلعة شالى، وجبل الموتى، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا "جوبا"، كما يستمتع أكثر الأجانب بالسفارى فى الصحراء منطقة بئر واحد والبحيرة، والستجمام فى البحيرات المالحة فى مناجم الملح والتى تقى من العديد من الأمراض وتحسن الحالة المزاجية للسائح.