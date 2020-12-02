زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل.. اليابان تؤكد تلقيه لقاح صينى لكورونا

أثارت تقارير الجدل عن تلقي زعيم كوريا الشمالية لقاحا صينينا لفيروس كورونا، بالتزامن مع انتشار أنباء عن وجود إصابات بكورونا فى كورويا الشمالية رغم نفى كيم جونج أون، وجود إصابات بالفيروس فى بلاده، فضلا عن اعتماد استخدام لقاح صينى ضد الفيروس رغم عدم إعلان الصين نفسها الخبر.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، عبّر في أكتوبر الماضي عن فخره، بـ"عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر في المخابرات اليابانية، عن أنّ الصين قدّمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا المستجد للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وعائلته.

ونقل هاري كازيانيس، خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز "ناشيونال إنتريست" البحثي في واشنطن، عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما، أنّ أفراد عائلة كيم وعدد من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح الصيني.

وأضاف أنّه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم، وما إذا كان قد ثبت أنّه آمن، حسب ما نقلت "رويترز".

وكتب كازيانيس مقالا لموقع "19 فورتي فايف" على الإنترنت، قال فيه إنّه جرى تطعيم كيم جونج أون وعدد من كبار المسؤولين الآخرين من عائلته، ومن شبكة القيادة، ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية.

وأشار نقلا عن الخبير الطبي الأمريكي بيتر جيه هوتيز، قوله إنّ ما لا يقل عن 3 شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وهي "سينوفاك بيوتك" و"كان سينو بايو" و"سينوفارم غروب".

وذكرت "سينوفارم"، أنّ نحو مليون شخص في الصين استخدموا لقاحها المحتمل، وذلك رغم أنّه لم يُعرف أنّ أيا من الشركات الثلاث بدأت علانية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقاقيرها.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن المخابرات الكورية الجنوبية قالت إنّه لا يمكن استبعاد حدوث تفش بها نظرا للتبادل التجاري والبشري بينها وبين الصين، قبل إغلاق الحدود أواخر يناير الماضي.

وأوضحت شركة "مايكروسوفت" الشهر الماضي، أنّ جماعتي اختراق إلكتروني من كوريا الشمالية حاولتا التسلل إلى شبكة شركات تعكف على تطوير اللقاح في دول عدة، دون أن تحدد الشركات المستهدفة، إلا أنّ مصادر قالت لرويترز إنّ من بين هذه الشركات "أسترا زينيكا" البريطانية.

من جانبها، أكدت المخابرات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، أنّها أحبطت محاولات من كوريا الشمالية للتسلل إلى شركات تصنيع لقاح كوفيد-19 في كوريا الجنوبية.

وردا على ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء، إنها لا تستطيع تأكيد صحة تقارير إعلامية بأن الصين قدمت لقاحًا تجريبيًا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وعائلته.

جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية، أمس تعليقًا على تقارير تحدثت عن أنه "تم تطعيم كيم جونج أون وعدد من كبار المسؤولين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".

وأضافت يينغ " لا أعرف من أين جاء هذا.. لا أستطيع تأكيد ذلك"، مؤكدة التزام الصين بتطوير لقاحات "كوفيد- 19" وإتاحته كسلعة عامة عالمية.