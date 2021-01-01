أستاذ فيروسات: اللقاح الصيني فعال وله رد فعل مناعي قوي بالنسبة للكبار

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن العالم يكاد يحبس أنفاسه بسبب الارتفاعات الخطيرة والكارثية في نسبة الوفيات، وما إن ظهر بعض مخاض عسير للقاحات، إلا وظهرت «موجة، وسلاسة» جديدة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللقاحات تمثل طوق النجاة، لا سيما اللقاح الصيني الذي يعد فعال وله رد فعل مناعي قوي بالنسبة لكبار السن، وتظهر بعد 7 أسابيع، بينما تظهر عند الشباب بعد 4 أسابيع.

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن طريقة استخدام اللقاح الصيني وجدت منذ 50 عاما، وهو نفس الطريقة المستخدمة للقاح شلل الأطفال، مع حدوث بعض التطوير عليه، مؤكدا أن كل اللقاحات تمثل طوق نجاة في هذه الأيام الحالكة من هذا الفيروس العنيد.

كورونا يتعرض للكثير من الطفرات

وأوضح أستاذ الفيروسات، إلى أن لقاحات كورونا أصبحت مهمة جدا، ولا داعي للتشكيك فيها، نظرا لأهميتها في مجابهة الفيروس، متابعا: «فيروس كورونا أحادي الشريط الوراثي، وبالتالي يتعرض للكثير من الطفرات والتحورات».

ونوه «شاهين» إلى أن الموجة الثانية أسرع انتشارا، وتصيب حتى حديثي الولادة، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي هو طوق النجاة من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات، التي تعد خط الدفاع الأول، موضحا أن التطعيم الوحيد الناجح لهذه الجائحة، هو وعي الإنسان بالإجراءات الوقائية.

وأشار الدكتور أحمد شاهين، إلى أن عرض آلام البطن من الأعراض الجديدة التي تظهر لمصاب كورونا، ولكن كانت تدرس للطلاب منذ الثمانينات بأنها ضمن الأعراض، إضافة لتكسير العظام، منوها إلى أن إزالة صفة الجائحة عن فيروس كورونا يحتاج لسنوات، مثلما صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.