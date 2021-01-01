حملات لتطهير المنشآت الخدمية لمواجهة كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي) تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطرق والنقل حملة لتطهير وتعقيم ديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

وقامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بإجراء أعمال الرش والتطهير لمبني الإدارات الزراعية بالزقازيق والحسينية والقنايات وكذلك حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المباني بفرع الشركة بمركز ومدينة بلبيس بإستخدام المواد المطهرة وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.