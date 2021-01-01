دفع رسوم التصالح للدفعة الثانية من الأكثر احتياجا بالمنيا

دفع رسوم التصالح للدفعة الثانية من الأكثر احتياجا بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:21 م | الجمعة 01 يناير 2021
دفع رسوم التصالح للمستحقين
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة "، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.
ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً الى انه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 ألف جنية، بالإضافة الى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
وأعلن المحافظ في وقت سابق، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألف و61 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، حتي يوم الأربعاءالماضي.
وأكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.