شمس البارودي: شقيقة أحمد مظهر هاجمتني بعد اعتزالي وشطبت اسمي من النقابة

فجَّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي مفاجأة بإعلانها عن عدم تجديدها عضوية نقابة المهن التمثيلية منذ اعتزالها الفن عام 1982 إلى الآن، وذلك بعد تعرضها لهجوم عنيف من الفنانة فاطمة مظهر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وشقيقة أحمد مظهر، عقب إعلانها لقرار اعتزالها.

شمس البارودي: تعرضت للهجوم من الكثيرين بعد اعتزالي

وروت البارودي لـ«الوطن» تفاصيل ما حدث معها قائلة: «حينما اتخذت قرار الاعتزال وترك الفن، فوجئت بفاطمة مظهر تهاجمني وتقول (دي مش المفترض تكون نقابية) فقررت حينها شطب نفسي من النقابة، وطالبت زوجي حسن يوسف بعدم تسديد قيمة تجديد عضويتي، ولا أدري سبب هجومها عليّ حينها رغم عدم إساءتي لأحد».

الفنانة المعتزلة: فاطمة مظهر قالت عني «دي مش المفروض تكون نقابية»

وتابعت: تعرضت لهجوم من الكثيرين خلال هذه الفترة، ولا أعرف السبب من وراء ذلك، فقد سبق للفنان عزت أبوعوف ترك مهنته كطبيب والعمل ممثلاً، ولم تهاجمه نقابة الأطباء بسبب قراره، وهناك الكثير من الأشخاص تركوا مهنهم وامتهنوا مهنا أخرى أو التزموا بشؤون خاصة، فكل إنسان حر في حياته ما لم يضر غيره.

وكانت شمس البارودي قد أعلنت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنها اتخذت قرارها باعتزال التمثيل عقب أدائها لمناسك العمرة مع والدها، حيث رأت النبي محمد صلي الله عليه وسلم أثناء زيارتها لقبر الرسول في المسجد النبوي، فانهارت من البكاء وظلت ترتجف قائلة: «يا حبيبي يا رسول الله».

وأشارت إلى أنها رأت فاتحة الكتاب كاملة في مكة المكرمة، حيث أدركت حينها أن كل شيء في الدنيا إلى زوال، سواء الشكل أو المال أو الجاه، ولن يبقى لها سوى قوة إيمانها بالله، ومن هنا قررت الاعتزال وهي في أوج توهجها الفني، وقررت تكريس حياتها للاعتناء بزوجها الفنان حسن يوسف وأبنائها.