عن احتفالات ستانلي.. محافظ الإسكندرية من العزل: نمر بأخطر مرحلة بكورونا

«احتفالات ورقص ومهرجانات، وأجساد متجاورة وتزاحم شديد وبلالين ووجوه بابا نويل»، هكذا كان مشهد احتفالا كوبري ستانلي في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة احتفالا بقدوم عام 2021 ووداع عام 2020، ولكن هذا المشهد كان بمثابة طقوس الخطر الذي سيتعرض له أهالي مدينة الإسكندرية في الأيام المقبلة.

الإسكندرية من أعلى المحافظات إصابة بكورونا

المدينة التي تأتي في المرتبة الأعلى ورقم 3 في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي وصل الأمر إلى إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية منذ أيام بفيروس كورونا، شهدت تزاحم عدد كبير من الجماهير في مكان واحد دون ارتداء الكمامة أو اتباع أي إجراءات وقائية خاصة بفيروس كورونا.

احتفالات العام الجديد أنست المواطنين القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ومجلس الوزراء منذ ساعات والتي كان على رأسها غلق المدارس وتأجيل الامتحانات الخاصة بنصف العام الدراسي حفاظا على صحة التلاميذ والمواطنين من انتشار فيروس كورونا.

في مشهد محزن لا يدعو إلى الفرحة نسى أهالي المدينة الساحلية أنهم بعد هذه الاحتفالات معرضين للإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى، حيث لم يتم مراعاة أي إجراءات وقائية خلال الاحتفال.

الصحة: ما حدث أمر محزن

وقال مصدر بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن ما حدث في كوبري ستانلي في الساعات الأولى احتفالا بالعام الجديد ما هو إلا شيء محزن وحالة من عدم الوعي بخطورة هذا الفيروس.

وأكد أن توابع ما حدث ستظهر في بيانات وزارة الصحة والعزل المنزلي وارتفاع معدلات الإصابة داخل مدينة الإسكندرية وكل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لم يتم اتباع أي منها أثناء الاحتفالات.

محافظ الإسكندرية: نحن في مرحلة الخطر

وفي أول تصريح للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد تعليقا على ما حدث في كوبري ستانلي، إن المرحلة الحالية هي مرحلة خطرة جدا ولابد أن يعي أهالي الإسكندرية أن المرحلة الثانية أخطر من المرحلة الأولى بفيروس كورونا.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب التوعية والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي أثناء التزاحم والتجمعات، خاصة مع قيام الحكومة والمحافظ بإطلاق الكثير من التحذيرات وتوعيه المواطنين بكل الطرق.

وأوضح أن كثير من الأماكن في المدينة الساحلية تشهد ازدحاما على الرغم من إغلاق الآلاف من الكافيهات والمطاعم ومراكز الدروس الخصوصية يوميا منعا للتزاحم أو انتشار عدوى الفيروس إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من التعليم أون لاين وإغلاق المدارس خوفا على حياة التلاميذ.

وطالب الشريف جميع أهالي المدينة الساحلية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة وعدم تكرار مشهد ستانلي حفاظا على صحتهم، قائلاً: «أنا كنت ملتزم بارتداء الكمامة والإجراءات وبالرغم من ذلك أصيبت بالفيروس وكثير من الناس لا يعلم أنه لابد من الحفاظ على صحته».

وأكد على استمرار حملات الإغلاق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنيا أن يعي أهالي الإسكندرية خطورة الفيروس ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

ووجه نصيحه من العزل المنزلي لأهالي الإسكندرية: «حافظوا على أنفسكم».