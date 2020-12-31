اجتماع طارئ بجامعة الإسكندرية يقرر تأجيل امتحانات الترم الأول

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، في اجتماعه الطارئ عصر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى 14 يناير، موعد نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجاري، بنظام التعليم عن بعد، وتخصيص الفترة من 16 يناير حتى 4 فبراير 2021 للمراجعات والإرشاد الأكاديمي Online، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من 6 حتى 20 فبراير.

وأعلن رئيس جامعة الإسكندرية أن مجلس الجامعة قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرةً، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.