جامعة الإسكندرية تشارك في البحث عن الآثار الغارقة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستشارك من خلال مركز "الأثار البحرية والتراث الثقافي الغارق" برئاسة الدكتور عماد خليل، في مشروع خاص بالتراث الثقافي الغارق "Under water heritage" للميناء الشرقي بالإسكندرية .

وأكد "قنصوه" في بيان له، اليوم، أن المشروع يحتوي على كنوز وآثار تعود لآلاف السنين، ويجري بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وبعض الشركاء الأوروبين لدعم المشروع الثقافي والأثري الهام.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيعد نقلة نوعية للسياحة بمدينة الإسكندرية، وسيعيد إكتشاف الواجهة السياحية للمدينة مرة أخرى.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية لها دورا كبيرا وإسهامات عديدة في حماية مواقع التراث المغمور بالمياه في الإسكندرية من خلال إمتلاكها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال.