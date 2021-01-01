انطلاق المشروع القومي لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لمصلحة الضرائب المصرية في أول يناير 2021 والذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأكد معيط أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة

وقال الوزير إن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ يهدف إلى تحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأشار وزير المالية إلى أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، يهدف إلى تسهيل وتيسير كل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية، كما أنه يساهم في تحقيق أولويات الدولة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها

وأضاف الدكتور معيط أن هذا المشروع القومي الضخم يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث، وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين بالضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، كذلك فإنه يسهم في التيسير على العاملين بالضرائب أيضًا، لافتا إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية وتوحيده يأتي متناسقا ومتكاملا مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أول يناير 2021 التطبيق على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة

وأكد معيط أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتي تشمل توحيد الإجراءات الضريبية «هندسة الإجراءات»، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمي، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والميكنة الشاملة، مشيرًا إلى أنه تحقيقا لمحور الميكنة الشاملة، تم القيام بإجراءات الميكنة لجزء من الوظائف الضريبية بالمرحلة الأولى من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم استكمالها ونشرها تباعًا على باقي ممولي الجمهورية.

وصرح وزير المالية أنه تم توفير خدمة المكاتب الأمامية «خدمة العملاء»، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، بالتزامن مع بدء انطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بهذه المراكز أول يناير المقبل، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كل مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ عملية الميكنة بتلك المأموريات، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحا أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.

وقال وزير المالية إن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، موضحا أن الممولين بباقى المأموريات الضريبية سيستمرون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الموجودة حاليًا.