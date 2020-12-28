وزير المالية لـ«الوطن»: حجزنا 50 مليون جرعة لقاح من «جافي وإسترازينكا»

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ«الوطن» أن الحكومة اتفقت مع منظمة «جافي» الراعية للقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا من أجل توفير اللقاح للمصريين.

وأوضح «معيط»، «حجزنا نحو 20 مليون جرعة من أي لقاح ضد فيروس كورونا تثبت فعاليته من إنتاج (جافي) بعد موافقة اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا» مضيفا، «حجزنا 30 مليون جرعة لقاح من أي نوع تشاور عليه اللجنة العلمية وتوافق عليه».

وأوضح «معيط» أن وزارة المالية ليس لها دور في اختيار اللقاح من عدمه بينما دورها ينحصر في توفير التمويل اللازم لشراء اللقاحات.

50 مليون جرعة لقاح تم التعاقد عليها

وتابع «معيط» أن الـ20 مليون جرعة لقاح الجديدة من «جافي» بخلاف ما تم التعاقد عليه من 30 مليون جرعة من لقاح «إسترازينكا» لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي اللقاحات المتعاقد عليها إلى 50 مليون جرعة.

وحول التكلفة، قال وزير المالية، إننا لا نعلم حتى الآن التكلفة الإجمالية لشراء اللقاحات، ولكن وزارة المالية جاهزة في أي وقت بمجرد وصول فاتورة اللقاحات الدفع مباشرة، مؤكدا أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الجائحة أنه لا شيء أهم من صحة المصريين.

مصر تتسلم الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي

وحول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي قال «معيط»، «دخلت حسابات البنك المركزي المصري منذ 4 أيام بقيمة 1.6 مليار دولار مساء الجمعة الماضية وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها مصر في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد بعد حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي من القرض بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار».

وتترقب مصر الحصول على الشريحة الثالثة، بقيمة 1.6 مليار دولار العام المقبل 2021.