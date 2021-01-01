مقتل 25 شخصا شرقي الكونغو الديمقراطية في أول هجوم إرهابي بالعام الجديد

لم تمضِ ساعات قليلة على بدء العام الميلادي الجديد 2021، حتى تبدأ العمليات الإرهابية مبكرا في القارة الأفريقية، إذ قُتل 25 شخصا، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم عنيف بعد أول عمل إرهابي يشهده العالم في العام الجديد.

ووقع الهجوم الإرهابي في منطقة «بيني» شرقي البلاد، ونسب إلى مجموعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي متهمة بقتل أكثر من 400 مدني خلال 6 أشهر.

وفي مايو 2019، قتل 9 مدنيين، في مدينة «بيني»، في هجوم مسلح شنته «القوات الديمقراطية المتحالفة».

من جانبه، قال دونات كيبوانا، المسؤول عن إقليم بيني، «بالأمس (الخميس)، رصدنا مرور أعضاء من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة وأثناء ملاحقتهم، عثر الجيش على 25 جثة على الأقل لمدنيين في حقولهم ليلة رأس السنة».

وأفادت مصادر محلية أخرى بأن حصيلة القتلى «لا تقل عن ثلاثين».

من جانبه، أوضح رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في تينجوي، «برافو موهيندو فوكولو»، إن الأشخاص ذهبوا إلى حقولهم للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، وقتلهم المسلحون.

وأضاف فوكولو، أن عدد القتلى بلغ 30 على الأقل، موضحا أنه تم الإبلاغ عن تحرك أفراد من «القوات الديموقراطية» نحو شمال شرقي «إرينجيتي» لكنهم لم يتحركوا على الفور.

وفي 19 يوليو من العام الماضي، قُتل 4 مدنيين و8 مسلحين من أفراد ميليشيا في أعمال عنف في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، في ذلك الوقت نقلا عن مصادر محلية، أن أعمال العنف جرت في تلال منطقة نائية بـ«جنوب كيفو».

وفي أبريل من العام الماضي، قتل ما لا يقل عن 17 شخصا جراء هجوم شنه مسلحون على سيارة تقل مدنيين بالقرب من محمية «فيرونجا الوطنية»، في شرقي اللباد.