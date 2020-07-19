مقتل 12 شخصا في أعمال عنف شرق الكونغو الديمقراطية

لقي 4 مدنيين و8 مسلحين من أفراد ميليشيا حتفهم في أعمال عنف في إطار واحد من النزاعات العديدة التي تزعزع استقرار شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت مصادر محلية لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أنّ أعمال العنف جرت الخميس الماضي في تلال منطقة نائية بإقليم جنوب كيفو حيث اندلع نزاع منذ أكثر من عام، بين الكونغوليين الناطقين بالرواندية "البانيامولينجي" ومجموعات محلية "البابيمبي والبافوليرو والبانييندو".

وأوضحت المصادر أنّ تحالفا من مسلحين في ميليشيا البانيامولينجي هاجم قرية كيبوبو الخميس الماضي، وأسفر ذلك عن مقتل 12 شخصًا بينهم 4 مدنيين هم رجلان أحدهما زعيم قرية، وامرأتان، و8 من أفراد الميليشيا.