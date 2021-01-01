غدا قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق سكنية بكفر الزيات في الغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربائي عن مغذيات شرق كفر الزيات غدا السبت 2 يناير 2021 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

والمناطق السكنية المتأثرة بفصل الكهرباء، هي: شارع الجلاء، منطقة سوق الفتياني، جزء من الطريق السريع، منطقة المستعمرة، مدخل النصارية والسجل المدني.

وكان محافظ الغرببة الدكتور طارق رحمي، باشر الجهود اليومية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة من خلال الورديات المتتالية، لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة والمخلفات اليومية.

وشنت الوحدات المحلية بمركز سمنود حملات مكثفة، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية أبو صير ورشة نظافة على جسر النيل بقرية الناصرية وتم رفع 4 أطنان قمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر برفع 4 أطنان من القمامة من أمام محول المصرف وشارع المعرض، مع استمرار العمل في باقي الوحدات المحلية.

كما قام قسم النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع العمومية ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وكذا كنس السفوة وتجميعها ورفعها بشوارع «البحر - 23 يوليو - 6 أكتوبر)، وكذا تم رفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها من (أمام نادي القضاة - ميدان المحطة - محيط موقف طلعت حرب - منطقة الدلتا - منطقة أبو راضي - شارع أبو هرجة - شارع محب - شارع الجلاء - شارع المستشار - منطقة محلة البرج».

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملات نظافة مكثفة على مداخل القرى والطرق الرئيسية، وتم رفع تجمعات القمامة من شوارع المصالح الحكومية والمدارس وأمام المستشفيات والنوادي ودور العبادة، وكذلك تمت متابعة عمل متعهدي تجميع القمامة في الوحدات القروية.

واستمرارا لأعمال النظافة بالمحافظة، قام حي ثان طنطا بعمل حملة نظافة مكبرة من كنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من (كوبري قحافة - الغفران - الميكانيكية - شارع توت عنخ آمون - الجانبية شارع البحر - شارع الجلاء - بجوار جراج النظافة - شارع صدقي).

يذكر أن الوحدات المحلية بالغربية تقوم برفع ما يقرب من 1800 إلى 2000 طن قمامة يوميا من المخلفات من الشوارع والميادين، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.