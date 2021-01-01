الوحيدة فى مصر كسر زيرو.. فيات 128 موديل 2006 من أمجاد مصنع النصر

عادة ما نشاهد إعلانات بيع السيارات على السوشيال ميديا ولكن لا نعطيها اهتماما مثل الاهتمام التي تحظى به السيارات القديمة، وخصوصًا المصنوعة فى مصر بمصنع النصر للسيارات، لأنها تذكر بالأمجاد في صناعة السيارات التي كانت معروفة في الماضي، حيث كانت مصر تصدر السيارات منذ بداية افتتاح مصنع النصر وحتى قبل قرار غلقه.

تصدرت مصر حينها بين الدول العربية والشرق الأوسط في تصنيع السيارات وتصديرها، وكانت «النصر» أول شركة لتصنيع السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث كانت من ضمن مشروع القيادة المصرية وكان معروفا باسم «من الإبرة للصاروخ».

تأسست الشركة فى 1959 بهدف تجميع السيارات فى البداية ووصولا إلى صناعة أول سيارة مصرية ولكن لم يحدث حتى الآن.

وقبل قرار الإغلاق بـ14 عاما خرجت ملكة جمال النصر للسيارات السيارة «فيات 128« وكانت تحمل اسم «نصر 128».

إعلان ممول

واليوم ظهرت من جديد في إعلان ممول على الإنترنت بحالة المصنع كما ذكر المعلن عن السيارة : «لهواة الحالات النادره فقط فيات 128 موديل 2006 بدون جرام بوهيا، رخصت ولم تستخدم بحاله استلام المصنع، بدون ملحوظة من الممنوعات بفضل الله عداد 12000 كم فقط ، استبن لم يستخدم، السيارة لم تستخدم».

تاريخ مصر في تجميع السيارات

نصر 128 منذ بداية تجميعها فى مصر بعد انتهاء مفاوضات مصر وفيات بتجميعها فى مصر فى عام 1971، وهي تكتب تاريخ مصر في تجميع السيارات، والتي أصبحت سيارة الشعب المصري في الربع الأخير من القرن العشرين.

وانتهت المفاوضات بين مصر وفيات في 1971 وبدأت «نصر 128» فى الظهور بداية عام 1972، وأقيم حفل لتدشينها وكانت من خلال «تورتة كبيرة على شكل السيارة» كما ذكرت بعض المصادر.

ولكن مع رحيل «عبد الناصر» والاحتلال فى ذلك الوقت لم تتصدر نصر 128 المبيعات وكان الشعب يفضل فيات 1100 مستعملة، وكانت أفضل السيارات وأحبهم للمصريين هى فولكس فاجن بيتل.

وظلت «نصر128» مبيعاتها مختصرة على التاكسي والجيش والشركات.